La alabanza de Julia Otero a la "estrategia" de Sánchez en la moción que se le vuelve en contra en Twitter

La periodista Julia Otero ha resaltado, a través de Twitter, la "buena estrategia" del líder socialista, Pedro Sánchez, cuando, en un momento concreto de su discurso en la moción de censura que ha presentado su grupo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo y le ha dicho "dimita y esta moción acabará aquí y ahora".

A juicio de Otero, estas palabras de Sánchez dinamitan el "argumento de que sólo quiere llegar a Moncloa":

Las palabras de Otero, que en menos de una hora tienen más de 1.000 'me gusta', han generado sin embargo numerosos comentarios críticos:

No seas ilusa Julia, quiere ser presidente y punto, manda este farol porque sabe que rajoy no va a dimitir, y en caso de gobernar se come unos presupuestos que enmendo en su totalidad ..... el carallo va a ser como dimita ......