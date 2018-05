La frase de Rajoy sobre la sentencia de la 'Gürtel' que se le ha vuelto en contra

"¿Lo han leído o se lo han saltado?". Mariano Rajoy, todavía presidente del Gobierno, ha salido a la tribuna del Congreso de los Diputados para acusar al portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, de "mentir" al hablar sobre la sentencia de la 'trama Gürtel'.

Y, sin embargo, quien no ha dicho la verdad es él. Porque, según Rajoy, la sentencia "no achaca al PP ser y crear un sistema de corrupción institucional".

Y ha insistido: "No lo dice, señorías. Conviene leer la sentencia y leerla bien. Lo que dice la sentencia es que determinados militantes del PP mantenían ese sistema paralelo con responsables de esas empresas. Y como dice eso, no condena penalmente al PP sino civilmente como partícipe a título lucrativo por una acción que, como dice la sentencia, el PP desconocía. Y por tanto usted mintió y no se puede venir al Congreso a mentir".

Pero no es cierto. Tal y como ha recordado el periodista de Tribunales de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, el presidente del Gobierno ha mentido al afirmar tal cosa. Y lo ha hecho a través de Twitter, donde el reportero ha adjuntado una captura de la página 155 de la sentencia.

En ella se puede leer lo siguiente:

"Entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte, para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo. Pero por otra, se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían y controlaban directamente o a través de terceras personas".

Miente Rajoy cuando afirma que la sentencia de Gürtel no achaca al PP, sino a dirigentes del partido, la creación de un sistema de corrupción institucional. Página 155 👇 pic.twitter.com/kEHC46UOZL — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) 31 de mayo de 2018

Además, Campos ha recordado que, en el voto particular, el magistrado Hurtado habla de que el PP "parece colocarse en una dinámica de corrupción institucional".

Es tan clara la mentira de Rajoy, que hasta en su voto particular, el magistrado Ángel Hurtado se queja de que la mayoría del Tribunal achaque al Partido Popular y no a dirigentes..., la creación del sistema de corrupción institucional... página 1.588👇 pic.twitter.com/Sz5kbFLm50 — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) 31 de mayo de 2018

Pero no ha sido el único periodista que le ha recordado que la sentencia contradice la versión dada por Rajoy en el Congreso.

#Censura Rajoy miente. Según dice, la sentencia afirma q militantes del PP-no el PP- crearon un sistema de corrupción institucional. La sentencia dice: "Entre el grupo Correa y el PP se creo en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional..." — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 31 de mayo de 2018

A ver, para que no nos confundan, el que miente en el Congreso es Mariano Rajoy. El PP ha sido condenado en la sentencia del caso Gürtel, que, además, acredita la existencia de una caja B en el PP y dice también que Rajoy faltó a la verdad en su declaración. Esto es así. — Àngels Barceló (@abarceloh25) 31 de mayo de 2018

🌹🌹para leer, hoy tiene especial relevancia, lectura comprensiva https://t.co/9zGAMkZ4KY — Daniel Ponce (@Danielponcf) 31 de mayo de 2018

Mariano Rajoy: "No se puede venir al Congreso de los Diputados a mentir" y lo dice cuando el primero que miente es él. 👇 https://t.co/6cqoiwUseo — Laura Romero (@Lromero82) 31 de mayo de 2018

Dice Rajoy q @abalosmeco miente. Aquí la pág 155 de la demoledora sentencia de la Gürtel...Rajoy manipula la verdad y el país como ha hecho siempre, en su provecho. #MociondeCensuraPorLaDignidad pic.twitter.com/ScqxQdDDbr — Paco Boya Alós (@Pacoboya) 31 de mayo de 2018

Rajoy miente al decir que la sentencia prueba que el PP desconocía los hechos: "Entre el grupo Correa y el PP se tejió una colaboración estable [..] y se creo en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional".



Si miente en el juzgado no va a mentir en la TV. pic.twitter.com/1UKADGyROf — Miguel Ongil (@Migs_Bru) 25 de mayo de 2018

