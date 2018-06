Llega junio, el buen tiempo, el calor y cómo no las nuevas temporadas y series a las que engancharse antes de que empiece la temporada de playa. Netflix trae la esperada segunda temporada de Paquita Salas y el desenlace de Sense 8, entre otros nombres, mientras que HBO España estrena Pose, lo nuevo del creador de American Horror Story, Glee o Feud, Ryan Murphy.

Movistar + estrena el documental El cuarto poder, sobre el seguimiento del New York Times a Donald Trump y presenta la novena temporada de su exitosa Will & Grace, en la que volverá al completo el reparto original después de que acabase la serie en 2005.

Por su parte Amazon Prime Video cuenta entre sus novedades con Dietland, una producción en la que supone el regreso de Julianna Margulies a la televisión tras el final de The Good Wife.

NETFLIX

SENSE 8 (Final de la serie)

Llega el final de la producción de las hermanas Wachowski que se centra en el vínculo emocional y mental de ocho personas de diferentes partes del mundo que, tras una trágica muerte, llegaron a establecer fuertes relaciones. Con Tobby Onwumere, Tina Desai, Jamie Clayton y Miguel Ángel.

Fecha de estreno: 8 de junio.

UNSOLVED

Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G. sigue dos de las investigaciones de crímenes más importante realizadas por el detective Greg Kading, las de los asesinatos de los raperos Tupac Shakur y Biggie Smalls. Con Josh Duhamel y Jimmi Simpson.

Fecha de estreno: 18 de junio.

LUKE CAGE (Segunda temporada)

Tras un experimento fallido para crear a un super soldado, emulando la fórmula que permitió la existencia de Capitán América, Luke Cage desarrolló fuerza superhumana y una piel irrompible. Sin embargo, las circunstancias le llevaron a convertirse en un fugitivo que intentaba reconstruir su vida en Nueva York, hasta que la situación le obligó a salir de las sombras para luchar por el corazón de su ciudad. Con Mike Colter, Mahershala Ali y Rosario Dawson.

Fecha de estreno: 22 de junio.

KISS ME FIRST

Leila es una solitaria adolescente de 17 años que es adicta a un juego online llamado Ágora. En ese mundo virtual, ella es Shadowfax y es completamente feliz. Allí conoce a Mania, una joven con la que congenia al momento, a pesar de ser opuestas. Mania se lama Tess en el mundo real y, aunque Leila no lo sepa, esconde un oscuro secreto. La amistad que surge entre las dos se traslada al mundo real y se convierten en dos chicas inseparables. Sin embargo, Tess desaparece misteriosamente y Leila decide asumir la identidad de su amiga para ser capaz de desentrañar el misterio detrás de su desaparición. Con Tallulah Rose Haddon y Simona Brown.

Fecha de estreno: 29 de junio.

PAQUITA SALAS (Segunda temporada)

Paquita Salas afronta nuevos retos al frente de PS Management. Acompañada de su inseparable Magüi y con una nueva actriz a la que convertir en "La próxima actriz 360", Paquita seguirá buscando recuperar la gloria que vivió en los 90. Con Brays Efe, Lidia San José, Belén Cuesta y Anna Castillo.

Fecha de estreno: 29 de junio.

HBO ESPAÑA

POSE

Pose está ambientada en 1986 y se desarrolla en la ciudad de Nueva York. La ficción explora la yuxtaposición de diversos segmentos de la vida y la sociedad de una de las ciudades más importante de Estados Unidos. La trama se centrará en el surgimiento del universo de la lujosa era Trump, la subcultura LGBTI conocida como ball culture y el declive social y de la escena literaria que se está viviendo a lo largo de todo el mundo. Con Indya Moore, Angel Bismark Curiel, Evan Peters y Kate Mara.

Fecha de estreno: 4 de junio.

SUCCESSION

Multimillonarios, ricos y poderosos, los Redstone tienen todo lo que desean, salvo vida familiar. El único objetivo de la familia es hacer que el imperio crezca y para ello las lealtades se pondrán en duda, las traiciones están a la orden del día y el ambiente se crispa cada vez más. Ante la presión de negociar y conseguir contactos cada vez más influyentes para poder expandir el negocio, los Redstone verán que el precio del poder y el éxito es muy alto y deberán estar dispuestos a pagarlo. Con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

Fecha de estreno: 4 de junio.

MOVISTAR +

WILL & GRACE (Novena temporada)

Once años después del final de la octava temporada vuelven Will y Grace, un abogado homosexual y una diseñadora de interiores, que son mejores amigos desde la universidad. Ahora vuelven con un salto temporal de 15 años y nuevas aventuras junto a Karen y Jack. Con Debra Messing y Eric McCormack.

Fecha de estreno: 1 de junio.

THE AFFAIR (Cuarta temporada. VOSE)

La cuarta temporada presenta a Noah (Oeste), Helen, Alison y Cole en sus propias órbitas girando cada vez más lejos de donde todos comenzaron. Con Dominic West, Ruth Willson, Maura Tierney y Joshua Jackson.

Fecha de estreno: 19 de junio.

EL CUARTO PODER

A lo largo de cuatro episodios, la serie muestra el primer año de Donald Trump como nuevo inquilino de La Casa Blanca. Sigue el ritmo frenético de los redactores de The New York Times y su labor, pendientes de la hiperactividad de Trump en redes sociales.

Fecha de estreno: 27 de junio.

AMAZON PRIME VIDEO

DIETLAND

Dietland se adentra en el trasfondo de la industria de la belleza, donde "no es oro todo lo que reluce". Con esta ficción, nos encontramos en una sociedad donde perder peso es el primer objetivo de muchas personas, incluso por encima de su propia salud. Para muchos, estar delgados es su vida, sin importar si están sanos o no. Los personajes exploran este mundo en el que la obsesión por la delgadez domina todos y cada uno de los pensamientos. Con Julianna Margulies y Rowena King.

Fecha de estreno: 5 de junio.

GOLIATH (Segunda temporada)

Billy McBride es un importante abogado y cofundador de Cooperman & McBride, la firma de abogados más prestigiosa. Su vida era perfecta hasta que fue despedido de su propio bufete por sus compañeros. Desde ese día, Billy se ha convertido en un abogado mediocre que pasa más tiempo bebiendo en el bar que en la sala de juicios. Con Billy Bob Thorton.

Fecha de estreno: 15 de junio.