El dardo de Guillermo Zapata a Albert Rivera por burlarse de Iglesias

El dirigente de Ciudadanos Albert Rivera ha sido uno de los que ha cargado contra la moción de censura que el PSOE ha presentado contra Mariano Rajoy y que se debate este jueves y este viernes. Mientras Pablo Iglesias intervenía en el Congreso, las cámaras grabaron a Podemos riéndose de él.

Rivera se encontraba haciendo el gesto de llorar al líder de Podemos, que este miércoles rompió a llorar cuando recordó en la Cámara a las víctimas del torturador franquista Billy el Niño, que tiene una condecoración que el Gobierno se ha negado a retirar.

Albert Rivera haciéndole gestos a Pablo Iglesias para que llore otra vez. Lamentable. pic.twitter.com/dvnW4OVpBr — tsvet (@tsvetonline) 31 de mayo de 2018

Las redes han reaccionado contra Rivera por burlarse del líder morado. Entre las críticas, una de las más virales ha sido la del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que ha publicado un tuit en el que señala que "Albert Rivera se intenta mofar de Pablo Iglesias por llorar. Harto de los machitos que no lloran. A mi ayer se me saltaban las lágrimas viendo a los torturados por el franquismo. Si a Rivera no, el que tiene un problema es él".