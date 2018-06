El tuit antiguo de Pedro Sánchez que define a la perfección cómo se siente hoy

Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa después de superar la moción de censura contra Mariano Rajoy con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, PNV, ERC, PDeCAT, Bildu y NC.

Las redes acostumbran a recuperar tuits antiguos de Pedro Sánchez, que todo hay que decirlo, son joyas imperecederas.

Ahora, después de conseguir su salto a la presidencia del Gobierno, los tuiteros han reflotado un mensaje suyo publicado el 3 de marzo de 2011.

"Cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee...", escribió.

Cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee... — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de marzo de 2011

