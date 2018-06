España estrena presidente y a todo el mundo le ha pillado por sorpresa. Lo de todo el mundo es literal, y, aunque los políticos internacionales tratan de mantenerse al margen y referirse al cambio de líder como a un "asunto interno", lo cierto es que nadie, prensa incluida, se esperaba que el final de Mariano Rajoy fuera a producirse así. Ni el tradicional discurso de despedida en las cumbres europeas, ni los últimos apretones de manos con homólogos... Nada de nada. Rajoy no dice adiós poco a poco: la simbólica entrada en La Moncloa de Pedro Sánchez ha sido de un día para otro, acabando con "el gran superviviente de España", como le calificaba Financial Times el pasado jueves.

"Detestado, ridiculizado y anulado decenas de veces como presidente, es un hombre que ha desafiado a los críticos y se ha mantenido en el poder", aseguraba este medio. Iba más allá: "Hay indicios de que el gran superviviente de España podría engañar a la muerte política una vez más esta semana". Pero esta vez no ha sido así.

En lo que a las reacciones políticas se refiere, la corrección está siendo la tónica general. El primero en manifestarse ha sido el Gobierno alemán, que ha confiado en que tras el cambio de Gobierno en España se mantenga la "estrecha y confiada" colaboración bilateral entre los dos países, así como la "amistad" entre dos socios importantes de la Unión Europea.

El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, ha asegurado además en una rueda de prensa ordinaria que la canciller alemana, Angela Merkel, agradece al presidente saliente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la "buena" colaboración y la implementación de reformas que han devuelto a España a la vía del crecimiento.

Optimista, pero también cauto, se ha mostrado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker a través de su cuenta personal de Twitter:

Felicidades @sanchezcastejon por su elección como Presidente del Gobierno de España. Confío en que el Gobierno español continuará contribuyendo de manera constructiva a una Europa más fuerte, unida y justa. España desempeña un papel muy importante en el proyecto europeo. pic.twitter.com/Tx0MpOqzBZ — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 1 de junio de 2018

La prensa internacional no ha escatimado en su cobertura de la nueva etapa en España. The New York Times ha sido de los primeros en publicar en su edición digital el cambio en la política española. Lo ha hecho poniendo énfasis en cómo la caída del Ejecutivo de Rajoy acentúa la incertidumbre en el sur de Europa, después de los vertiginosos días vividos en Italia.

La cadena estadounidense CNN también ha llevado a su portada la noticia, centrándose por su parte en que es la primera vez que sucede algo así en España.

El británico The Guardian ha abierto su web con el final del mandato de Rajoy. En su noticia principal se muestra contundente, resaltando cómo el hasta ahora presidente del Gobierno había conseguido "capear" "una serie de escándalos de corrupción dentro de su partido", pero no ha podido hacerlo ahora "después de que la corte penal más alta de España descubriera que el partido se había beneficiado de enormes comisiones ilegales".

Por su parte la BBC abre su edición digital con la salida forzosa del gobierno de Rajoy, explicando en qué consiste la trama Gürtel, "escándalo" que ha "echado al PP del poder".

Le Monde también abre su web con la noticia y además ha llevado a cabo un amplio despliegue para cubrir la jornada en la política española: un minuto a minuto sobre la votación de la moción de censura o un análisis de cómo se ha debilitado Rajoy por los casos de corrupción, entre otros.

Y así de contundente (e irónica) ha sido la apertura de la edición francesa de El HuffPost.

