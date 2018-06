El BCE, la Bolsa, las pensiones y otros dolores de cabeza económicos para Pedro Sánchez

Tras siete años con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa, el Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes la moción de censura presentada por el PSOE. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se ha convertido en el séptimo presidente del Gobierno de la democracia.

En El HuffPost analizamos la coyuntura económica a la que se enfrenta el nuevo Gobierno:

La situación de la economía española que se encuentra Sánchez no tiene nada que ver con la que se encontró su antecesor, que tuvo que solicitar el rescate. España acumula 17 trimestres de crecimiento interanual. En el primer trimestre de este año, ha crecido un 0,7%, según el INE.

A pesar de los augurios de algunos, los analistas consideran que el cambio de inquilino en La Moncloa no afectará en gran medida a la marcha de la economía, que seguirá su recorrido. El PIB suma tres años consecutivos con un crecimiento por encima del 3%.

¿Qué ocurrirá este año? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha elevado esta semana la previsión de crecimiento para este año al 2,8%. Coincide así con la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por su parte, las previsiones del Gobierno y el Banco de España se sitúan una décima por debajo, un 2,7%.

Todo ello a pesar de que en el mundo de la inversión la mayoría son conscientes de la fragilidad que tiene un Ejecutivo sostenido únicamente por 84 diputados de los 350 que hay en el Congreso. "Teniendo en cuenta la composición del Parlamento, podría pensarse en una legislatura corta con previsibles elecciones en 2019 y una difícil gobernabilidad en el país", señala Pablo Fernández de Mosteyrín, analista financiero de Renta 4.

España es el único país del club comunitario con un déficit público superior al 3% del PIB y que permanece bajo vigilancia, tras la salida de Francia del procedimiento por déficit excesivo. El Gobierno de Rajoy adquirió el compromiso de reducirlo del 3,1% de 2017 al 2,2% este año. Veremos si lo consigue, no parece fácil.

Sánchez se ha comprometido en el debate de la moción de censura a gobernar con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y a mantener los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Un gesto que ha gustado a los mercados.

"La aprobación de los presupuestos otorgará una cierta estabilidad en el plano presupuestario y no podrá en riesgo los objetivos de déficit y de deuda solicitados por Bruselas, ni las medidas reformistas implementadas después de la crisis", asegura Fernández de Mosteyrín.

