Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno de España. Es, por tanto, un líder a nivel mundial y su llegada al poder ha ocupado titulares en los medios de todo el planeta.

También de la prensa no especializada en política, como la versión americana de la revista Elle, que ha publicado un artículo titulado Pedro Sánchez asalta el poder (y mi corazón) como nuevo primer ministro de España.

