La periodista Cristina Pardo ha pedido disculpas al final de su programa, Liarla Pardo, por una tremenda falta de ortografía que se ha podido leer en uno de los rótulos que han aparecido durante la emisión.

Se trataba de un rótulo que recogía las palabras del director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, en las que aseguraba que "no hay una mayoría para gobernar" sino sólo "una mayoría para derribar a Rajoy".

El problema es que tanto el primer "mayoría" como el segundo estaban escritos con "ll".

Y las críticas en las redes sociales han sido mayoritarias:

Alguien ha visto el rótulo de Liarla Pardo? Malloria, dos veces — Rafael (@Rafael89708283) 3 de junio de 2018

. @LiarlaPardo por favor, que alguien le mencione de pasada al responsable de ir cogiendo las citas de los invitados: es mayoría, no "malloría".



Un poco de por favor. — Wolfoso (@Jon_Wolfoso) 3 de junio de 2018

#LiarlaPardo8 en serio, se os acaba de colar un "malloria". ¿Quien os escribe? — Angel Alberdi (@Angel_Alberdi) 3 de junio de 2018

Al final del programa, Pardo no ha tenido más remedio que reconocer el error: "Por cierto, tengo que pedirles disculpas, porque hemos puesto mayoría con dos eles. No es así precisamente como la queríamos liar. Se nos ha colado porque en el control tienen mucho lío y habrán puesto el rótulo con el pie. Señoras y señores, yo voy a intentar que esto no vuelva a pasar, pero en fin, son cosas que lamentablemente pasan".

Mientras hablaba, sobre la mesa aparecía un icono de dos manos pidiendo perdón y la palabra "mayoría" escrita correctamente.