El emotivo homenaje de Pelayo Díaz a David Delfín en el primer aniversario de su muerte

Ya ha pasado un año desde que David Delfín se fue y las redes sociales de sus amigos se han llenado durante todo este fin de semana de fotos del diseñador junto a mensajes de recuerdo y de cariño.

Todos le echan de menos en el primer aniversario de su muerte. Pero de entre todas las muestras de respeto (que no son pocas), hay una que destaca por su emotividad y por todo lo que significa.

Pelayo Díaz le ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que el estilista enseña el tatuaje que se hizo por el que fue su pareja.

Este es el mensaje:

"Sigues aquí. En cada cerámica bonita, en cada ola del mar, en cada reflejo del sol, en cada mueble de colores, en cada lana, en cada sonrisa, en cada diastema, en cada cremallera de arandela. En cada gesto amable, en cada triunfo, en cada oportunidad. Nunca nos dejaste ni nunca lo harás. Estás más aquí que nunca David. Porque cada día decimos tu nombre mil veces. Andy me pregunta por ti en cada ocasión que puede y me acaricia y sonríe el ver lo mucho que nos quisimos. Y entonces vuelvo a entender que fuimos afortunados de estar en tu vida. De hacer un trozo de camino juntos. Gracias David, quizá no te lo dijimos a tiempo pero tú cambiaste el mundo, nos cambiaste a todos. Espéranos al otro lado del camino, hay muchas cosas que te quiero contar".