El mensaje de Beatriz Rico a los que tuvieron sexo en la habitación de al lado

Beatriz Rico está haciendo una gira por España con sus dos espectáculos teatrales: Tengu, La Leyenda, y Antes muerta que convicta. Eso le está obligando a pasar las noches en hoteles donde no siempre descansa tanto y tan bien como le gustaría.

Este domingo, después de una función en Valladolid, la actriz ha sorprendido con un mensaje en su cuenta personal de Twitter dirigido a la pareja que durmió la pasada noche en la habitación de al lado.

Las palabras destilan un poquito de mala leche por las horas de sueño perdidas pero también hacen gala del buen humor que suele demostrar la actriz en muchas de sus publicaciones.

Este es el mensaje que ha escrito:

Querida pareja desconocida de un hotel de Valladolid (no importa cuál): no está bien estar hasta las 4h comunicándose en morse con el cabecero de la cama contra la pared. Yo fui la que os pidió silencio a gritos; hoy me duermo por las esquinas. Muy maaal... Respect!