Indignación por el vergonzoso gesto de Celia Villalobos a Andrea Ropero en el Congreso

Celia Villalobos se levantó de mal café este viernes.

Escocía y mucho que Pedro Sánchez fuera a ser presidente del Gobierno a través de una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, y la diputada del PP no se lo tomó nada bien.

Si ya vimos en directo cómo discutió con la periodista de LaSexta Ana Pastor en el patio del Congreso de los Diputados, anoche el programa de la misma cadena LaSexta Noche emitió unas imágenes en las que se ve cómo Villalobos agarra el micrófono de Andrea Ropero, copresentadora de este espacio junto a Iñaki López.

Lo hizo para evitar que le siguiera haciendo preguntas sobre los "errores" que había cometido el PP para terminar perdiendo el Gobierno. "¿Quién, el señor Sánchez?", se burlaba Villalobos. "No, ustedes, el Partido Popular", insistía la periodista.

Villalobos se giró y marchó hacia el Congreso. Sin embargo, Ropero no desistió y quiso seguir preguntando. "Algo habrán cometido para que...", insistió la reportera, que se detuvo al ver que una compañera de Cuatro también estaba preguntando.

Pero ni una ni la otra tuvieron éxito. "Que no voy a decir nada más", dijo Villalobos enfadada y agarrando el micrófono de LaSexta y bajándole el brazo a Ropero. "Pero no me quite el micro, señora Villalobos", se quejó la periodista.

Este es el momento completo:

Un gesto que ha provocado indignación en las redes sociales, donde Villalobos ha recibido durísimas críticas por su actitud:

