Willy Bárcenas canta 'Tu Canción', de Alfred y Amaia

Willy Bárcenas, cantante de Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que canta Tu Canción, el tema que Alfred y Amaia defendieron en la última edición de Eurovisión.

A Bárcenas hijo le ha pasado lo mismo que a otra mucha gente con el tema de los triunfitos: la primera vez que se oye no dice nada, pero a base de escucharlo una y otra vez, llega a emocionar.

Así lo ha explicado el cantante en el mensaje que acompaña al vídeo: "Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo".

Aquí puedes escuchar a Bárcenas cantando como Alfred y Amaia.