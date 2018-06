El reproche de Rafa Hernando que carga sobre los hombros de Rivera toda la responsabilidad de la caída de Rajoy

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha vuelto a culpar este lunes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, del triunfo de la moción de censura presentada por el PSOE contra el popular Mariano Rajoy y que, finalmente, ha terminado con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Hernando, quien ha estado en El Programa de Ana Rosa —de Telecinco—, ha publicado un tuit minimizando la importancia de la sentencia de la Gürtel, que condena al PP a pagar 245.000 euros por ser participe de la trama corrupta a título lucrativo.

Asimismo, ha acusado a Rivera de exagerar su reacción ante la sentencia, "hechos pasados en dos municipios por los que hemos pedido perdón", y de este modo dar alas a la moción: "Nada de esto habría ocurrido", ha afirmado Hernando, quien considera a Rivera de culpable directo de que Rajoy ya no sea presidente:

Las palabras de Hernando ahondan en la durísima crítica que vertió contra Rivera durante el debate de la moción de censura de la pasada semana, cuando afirmó que era "colaborador necesario" de la moción de censura del PSOE por sus "acusaciones falsas" contra el Ejecutivo.

Hernando también reprochó en el Congreso a Rivera que haya "contribuido" a "desestabilizar" el Ejecutivo pidiendo elecciones anticipadas con la "colaboración mediática habitual" y señaló que ha sido su "deslealtad" con el Gobierno y el PP, con los que tenía un pacto de investidura, la que ha "allanado el camino" a Pedro Sánchez.

Las reacciones a las palabras de Hernando se cuentan por decenas a los pocos minutos:

13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.

14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo:

De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis.



Mateo 13:13-17

El ciego no quiere ver que ha robado