Nunca habrías imaginado lo divertidas que pueden ser las barbas vistas desde abajo

Hombres con barba mirando hacia arriba. En eso consiste básicamente la última iniciativa viral de Twitter.

Un hombre compartió en su cuenta personal tres imágenes en las que se veía una perspectiva diferente de distintos tipos de barbillas peludas y, desde entonces, la red se ha llenado de imágenes de otros hombres que se han querido sumar a la propuesta.

La publicación inicial ha derivado en un hilo con más de 4.000 comentarios, más de 140.000 me gusta y de 43.000 retuits.

"Hombres con barba mirando hacia arriba para tu placer visual. No digas que no te doy nada", decía el primer mensaje. El resto es mejor que lo veas tú mismo.

Men with beards looking upwards for your viewing pleasure. Don't say I don't give you anything pic.twitter.com/ft2M7kQ5h4 — Dan (@ehdannyboy) 2 de junio de 2018

Mind if I join the fun? pic.twitter.com/xP5mOnspod — tan (@TannerArnold_) 3 de junio de 2018

They are a fabulous idea. My contribution pic.twitter.com/JZnfEhN674 — MigueldOliveira (@MigueldOliveira) 2 de junio de 2018

Don't say I don't give you anything pic.twitter.com/jS9oRObuxh — Claudia (@claudnmill) 3 de junio de 2018

This is all I can see pic.twitter.com/tRLaAPKabT — Blondestorm (@carolmola) 3 de junio de 2018

My girlfriend saw something different when I uploaded my attempt to Instagram pic.twitter.com/QzgFJ0O2wI — BOI (@SirGardo) 3 de junio de 2018