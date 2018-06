Rubiales denuncia un viaje al Mundial de 2 millones de euros autorizado por su antecesor

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha denunciado que la anterior directiva de ese organismo contrató un viaje de dos millones de euros al Mundial para directivos, patrocinadores y familiares, y lo calificó como un "despilfarro tremendo". Rubiales dijo que ese gasto, que ya no se puede evitar, afectará a la negociación de las primas de la selección española.

"Me ha producido un tremendo enfado que hay un viaje pactado para directivos, para patrocinadores y también para familiares que ronda los dos millones de euros. Me parece un despilfarro tremendo. Estoy muy, muy enfadado, porque directivos que estaban en un momento de transición hayan cerrado esto, que además no lo podemos devolver", explicó.

"Podemos viajar, se debe por supuesto, invitar a los familiares de los futbolistas, a los directivos y, como no, a los patrocinadores, pero organizar unas macrovacaciones de siete u ocho días en hoteles de superlujo, la Federación no está para eso. Y ahora, con perdón, nos lo vamos a comer con papas", agregó.

Podemos viajar, se debe por supuesto, invitar a los familiares de los futbolistas, a los directivos y, como no, a los patrocinadores, pero organizar unas macrovacaciones de siete u ocho días en hoteles de superlujo, la Federación no está para eso. Y ahora, con perdón, nos lo vamos a comer con papas

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, cuando aún era candidato a ese cargo, el pasado mayo.

Sobre la responsabilidad de ese viaje, el nuevo presidente de la RFEF señaló: "Nos transmiten que fue una orden verbal de Juan Luis Larrea (su antecesor en el cargo) y me parece una falta de responsabilidad tremenda, como que siga en UEFA y otras muchas cuestiones que hay. Este hombre, por dignidad y por democracia, que ya sabemos lo que ha dicho el fútbol español, debería empezar a plantearse muchas cosas".

Rubiales aseguró que desconoce si este tipo de cuestiones eran habituales antes en la RFEF, pero recalcó: "Nuestra política es de transparencia y no puedo ocultar lo que hay, que es la contratación de un viaje para 155 personas por dos millones de euros aproximadamente".

"Eso, por ejemplo, va a afectar también a la negociación de las primas (de la selección) porque, obviamente, si el viaje hubiera costado 600.000 ó 700.000 euros, o en vez de ser unas vacaciones de ocho días hubieran sido un viaje de tres días, de ida y vuelta y estar un par de días, pues tendríamos más margen para que retornara a los jugadores", añadió. "Se han hecho las cosas muy mal. Conmigo no se van a hacer así. No lo voy a permitir", aseguró.

"A partir de la Eurocopa o del próximo Mundial, las cosas no se van a hacer así. Esto ya no se puede devolver y se va a tener que hacer, pero hay que empezar una política de contención del gasto", concluyó.

QUERRÁS VER ESTO

¡Este es el grupo de Whatsapp de la Selección para el Mundial de Rusia!