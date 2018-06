Demi Sweeney es una británica que estudia Criminología en Bournemouth. Sin embargo, parece que los insectos le asustan más que los criminales. La joven, de 22 años, pidió comida a domicilio con la única intención de que el repartidor matara a una araña que había encontrado en su casa.

Fue un momento terrible para Demi: encontró a su gran enemigo al despertar, y lo primero que hizo fue llamar a sus amigos para que le auxiliaran, pero nadie pudo ayudarla. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla: pedir comida a domicilio y que el repartidor fuese su héroe.

El elegido fue uno de los ciclistas de Deliveroo, tras una llamada a su servicio de atención al cliente, donde consultó si uno de los repartidores podía entrar en casa para matar al arácnido. La persona de contacto le sugirió que lo anotara en el apartado "comentarios", aunque no podían confirmarle que el repartidor no compartiera su misma fobia.

El repartidor no había leído el comentario y, efectivamente, también tenía miedo a las arañas, aunque se armó de valor y se subió a una silla para acabar con la vida de su enemigo común. Demi compartió la historia en Twitter:

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..



Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER 🙌🏼 pic.twitter.com/YnkQhqhhWW