Arranca la dura oposición de Rajoy: el Gobierno de Sánchez es "un precedente grave en la democracia"

Arranca la durísima oposición del Partido Popular. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha criticado hoy de manera bronca la victoria del PSOE en la moción de censura contra él: es "un precedente grave en la democracia" y "va a gobernar alguien que no ha ganado las elecciones".

Sus primeras palabras en el Comité Ejecutivo del PP, Rajoy ha lamentado que esto "jamás" había sucedido en la política nacional y ha denunciado que el PSOE está acompañado por "grupos extremistas de izquierda populistas e independentistas sectarios".

Dice que este "estigma" acompañará al PSOE y ha pronosticado "inestabilidad" en el país a partir de este momento, además de criticar la debilidad del Gobierno que forma Sánchez. Un Ejecutivo, ha agregado, que nace con "debilidad extrema".

En su opinión, se ha asistido a un "ejemplo insuperable" de posverdad respecto a la sentencia de Gürtel: "el Gobierno del PP no tenía nada que ver con el caso".

"El PSOE ha dilapidado su herencia"

Rajoy reúne esta mañana a la cúpula del partido y a los barones para explicar su hoja de ruta a partir de ahora en la oposición. Todas sus palabras han sido aplaudidas por los presentes en la sede del PP en la calle Génova.

"El PSOE ha dilapidado toda su herencia para embarcarse en un proyecto de futuro muy incierto y con acompañantes de viaje pésimos: los independentistas de Cataluña y Bildu", ha señalado duramente el expresidente.

Para el expresidente, es "inquietante" la fragilidad política del nuevo Gobierno "Frankestein" cuando la situación en Cataluña "dista mucho de estar calmada".

"Somos el primer partido de España", ha resaltado, "a pesar de los casos de corrupción". "A mí también me han escandalizado muchos episodio", ha resaltado: "Todos sabemos que el PP ha actuado, ha pedido responsabilidades y apartado a la gente que no ha hecho lo debido. Pero no fue suficiente para nuestros adversarios".

