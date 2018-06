Cepeda, sobre el casting de OT: "Mi exnovia se comió la cola"

Cepeda está de promoción. A la gira de Operación Triunfo, el gallego suma el lanzamiento de su primer single, Esta vez, que llegó a las plataformas el pasado viernes 1 de junio y cuyo videoclip acumula casi dos millones de visitas en solo cinco días.

El lanzamiento de esta canción le ha llevado al programa Vodafone Yu, de Los 40, en el que además de hablar de la canción en cuestión, ha enumerado el tipo de temas que incluye su disco (sale a la venta el 29 de junio) y ha hecho unas cuantas confesiones.

La más divertida ha tenido que ver con el casting que tuvo que pasar para entrar en la Academia de OT. Cuando Dani Mateo le preguntó por cómo fue el proceso, Cepeda se puso serio. Le tocaba hablar de su exnovia, Graciela Álvarez, con la que rompió su relación cuando estaba dentro del concurso.

"La cola la hizo alguien conmigo que... Es que vaya terreno pantanoso", empezó diciendo algo nervioso para después cambiar al tono de humor. "La hizo mi exnovia conmigo. Lo voy a decir abiertamente, no pasa nada. Se comió la cola... Y la verdad que lo pasamos muy bien", dijo entre risas.

El cantante relató también los dos temas que presentó al casting —When we were young, de Adele; y Quisiera, de Frank Diago— y aconsejó a los aspirantes a triunfitos que diversificasen en las pruebas, que se celebran este mes en distintas ciudades de España.

A la que no se refirió en la entrevista es a su compañera Aitana, con la que se rumorea que mantiene una relación. Dani Mateo no le puso en un compromiso aunque sí le sonsacó alguna confesiones: Cepeda relató que no tiene ningún interés en probar como actor y que le gustaría entrar en MasterChef (TVE) en el futuro para aprender a hacer otros platos más allá de la tortilla de patata.