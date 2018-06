El 'repasito' de Àngels Barceló a los mentirosos que restan legitimidad al gobierno de Pedro Sánchez

La periodista Àngels Barceló ha repasado —en su comentario en la Cadena Ser Es un gobierno legítimo— las "obviedades" sobre el gobierno del socialista de Pedro Sánchez que "es importante repetir hasta la saciedad para que la postverdad o la mentira de algunos no acabe calando en la sociedad".

Obviedades que no debería ser necesario aclarar pero que es importante repetir hasta la saciedad para que la postverdad o la mentira de algunos no acabe calando en la sociedad. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno legítimo, tanto como cualquier otro conseguido con la suma de los apoyos parlamentarios necesarios, como lo fue el de Mariano Rajoy en su última legislatura, por ejemplo. De hecho, Sánchez ha sumado más apoyos que los que tuvo Rajoy. Pedro Sánchez no va a gobernar con los independentistas ni con los de "la ETA", lo de "la ETA" lo digo voluntariamente porque así lo dicen algunos en el PP. En primer lugar, la ETA ha desaparecido, introducirla en el debate es malintencionado, pero en cualquier caso ni Bildu ni el PdCat ni Esquerra van a gobernar. Va a gobernar el PSOE. Pedro Sánchez no ha pactado con los independentistas contrapartidas a cambio de sus votos. No ha habido negociación, lo niegan por las partes, pero es que además no ha habido tiempo para ello, la maniobra de Ana Pastor adelantando tanto el debate de la moción de censura abortó cualquier tipo de negociación.Una muestra, Josep Borrell, nada querido entre el independentismo ha aceptado ser ministro de exteriores en el nuevo ejecutivo. El gobierno de Pedro Sanchez no va a ordenar la salida de la cárcel de ninguno de los políticos catalanes encarcelados. Esta decisión corresponde a un juez no a un gobierno. Que el PP lo sugiriera en el debate de investidura hace sospechar de su respeto a la separación de poderes. El gobierno no puede volver a aplicar, por ahora, el 155 como le pide encarecidamente Ciudadanos. Ese artículo de la Constitución decayó en el mismo momento en el que tomó posesión el nuevo gobierno de Catalunya. Solo volvería al Senado para que se aprobara su activación de nuevo si en Catalunya el govern volviera a saltarse las leyes. Es posible que ahora muchos de ustedes estén pensando que todo esto ya lo saben. Ustedes lo saben, los políticos de la derecha, rabiosos unos por haber perdido el poder, rabiosos otros por ver algo frustradas sus expectativas demoscópicas, también lo saben. Pero les da igual, van repitiendo las mentiras por si ustedes se las acaban creyendo. Pero van a fracasar en su intento.

