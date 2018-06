Victoria para el repostero que se negó a hacer un pastel para una boda gay en EEUU

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este martes a favor de un pastelero que se negó a diseñar una tarta de bodas para una pareja homosexual alegando motivos religiosos.

El alto tribunal ha respaldado por una mayoría de siete de los nueve jueces de la sala la actuación del repostero del estado de Colorado, que ha argumentado sus creencias religiosas como razón de su negativa.

En el fallo, redactado por el juez Anthony Kennedy, los magistrados concluyeron que para el confitero cristiano "crear una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo sería el equivalente a participar en una celebración contraria a sus creencias más profundas".

Según el magistrado, la decisión de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, ratificada por un tribunal del estado, de que el pastelero violó la ley de antidiscriminación estatal supuso una "hostilidad clara e inadmisible hacia las creencias religiosas más sinceras que motivaron sus actos (los del confitero)".

La comisión, de acuerdo a esta visión, debía haber garantizado la "neutralidad religiosa" en su decisión, en base a la Primera Enmienda de la Constitución.

El fallo responde al caso de Charlie Craig y David Mullins, que en julio de 2012 acudieron a una pequeña pastelería llamada Masterpiece Cakeshop en Lakewood (Colorado) para encargar su pastel nupcial, pero el pastelero rechazó el encargo.

En cuanto nos sentamos con el dueño, preguntó para quién era la tarta y, al decir que era para nosotros, nos dijo inmediatamente que no iba a hacer una tarta para una pareja gay

"En cuanto nos sentamos con el dueño, preguntó para quién era la tarta y, al decir que era para nosotros, nos dijo inmediatamente que no iba a hacer una tarta para una pareja gay", narró Mullins en una conversación de ambos con Efe antes de que el Tribunal escuchara a las partes.

Por su parte, el presidente deEEUU, Donald Trump, ha celebrado el fallo a través de Twitter: "¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!".

Big Supreme Court ruling for Baker just out!