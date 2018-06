El tuit de Podemos sobre Rajoy que ha acabado resultando un vaticinio

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto: "Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Rajoy ha añadido que va a convocar una junta directiva nacional para que a su vez convoque un congreso extraordinario que elija a su relevo, y ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor.

Y, como era de esperar, la noticia no ha dejado indiferente a nadie. La primera reacción ha venido de la mano de Podemos que, vía Twitter, ha ironizado sobre la marcha del expresidente español:

La formación morada ha recuperado un vídeo colgado en esta red social el pasado 31 de mayo, día en el que se comenzó a debatir en el Parlamento la moción de censura que acabó con Rajoy.

El líder del partido también se ha manifestado poco después:

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.