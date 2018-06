Gabilondo interpreta que Sánchez busca "solidez y solvencia" tras el nombramiento de Borrell como ministro

El periodista Iñaki Gabilondo ha interpretado las primeras señales lanzadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de "cartografiar el mapa de su gobierno". "Ha sido todo tan fulminante que podríamos decir que en La Moncloa vive un desconocido", ha afirmado Gabilondo, quien ha argumentado que "lo ignoramos casi todo sobre sus propósitos y absolutamente todo sobre sus prioridades. Es una diana perfecta para los aficionados a especular".

A todo inquilino de La Moncloa se le suele ver venir. Durante la campaña electoral se tiene tiempo de ir imaginándolo ganador y hasta el más distraído conoce al dedillo sus planes. No es el caso ahora. Ha sido todo tan fulminante que podríamos decir que en La Moncloa vive un desconocido. Tan raro que hasta habla inglés y que, cuando aún no nos había dado tiempo de pestañear, ya estaba recibiendo oficialmente al presidente de Ucrania. Lo ignoramos casi todo sobre sus propósitos y absolutamente todo sobre sus prioridades. Es una diana perfecta para los aficionados a especular y para sus enemigos, que no le han dado ni la gracia de 100 minutos de cortesía. Con cada gesto, con cada rumor, estamos por tanto intentando cartografiar el mapa de su gobierno, y con el primer nombre propio el presidente ha sido muy elocuente. Josep Borrell ministro de Exteriores quiere decir que busca solidez y solvencia. Comunica a Europa que Europa le importa mucho. Y reafirma sus principios ante el independentismo catalán, que va a tener un duro rival para vender su mercancía fuera de nuestras fronteras. El soberanismo ha acusado el golpe. Cuando Sánchez complete su equipo veremos con quién o con quiénes modula su mensaje.

La elección de Borrell, como la de Teresa Ribera, una mujer con gran experiencia internacional en cambio climático, parece indicar que Sánchez tal vez actúe de forma audaz en áreas nunca antes atendidas de forma específica, como pobreza infantil, por ejemplo, pero que en las vigas maestras, en Economía, en Energía, en Asuntos Exteriores no quiere sorpresas, busca pesos pesados con autoridad acreditada. Hasta mañana o pasado mañana no quedará cerrado el mapa pero ya sabemos algo: sabemos que en la zona hay cocodrilos. El Partido Popular se ha lanzado a dar dentelladas al presupuesto en una interpretación muy sui generis del concepto patriotismo. Posdata: hoy Aznar se va a hacer presente en carne mortal en la presentación de un libro. ¿Comentará algo sobre el tema?