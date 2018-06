Jorge Moragas, nuevo vicepresidente de la Asamblea General de la ONU

España ocupará la Vicepresidencia de la Asamblea General de la ONU desde el próximo mes de septiembre hasta junio de 2019, correspondiente al 73º periodo de sesiones. El puesto lo desempeñará el representante permanente de España ante Naciones Unidas, Jorge Moragas.

La Presidencia corresponderá en ese mismo periodo de sesiones a Ecuador. La ministra ecuatoriana de Asuntos Exteriores, María Fernanda Espinosa, ha sido elegida en una votación abierta frente a la candidata de Honduras, Lizzy Flores, actual embajadora del país centroamericano ante Naciones Unidas.

Tras esta elección, Espinosa se convertirá en la primera mujer Latinoamericana y del Caribe en presidir la Asamblea General de la ONU y la cuarta mujer que toma la Presidencia en los 73 años de historia de dicha Asamblea.

Congratulations to @mfespinosaEC of @MFAEcuador, who was just elected as President of the 73rd session of the @UN General Assembly! #UNGA pic.twitter.com/RPShRjlBHH