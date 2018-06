La foto de una luna de Saturno que 'alarma' a los fans de 'Star Wars'

Este martes la NASA ha recuperado en Twitter una fotografía que tomó en 2015 de una de las lunas de Saturno. Los fans de Star Wars han visto otra cosa en la imagen.

La cuenta oficial de la sonda Cassini de la agencia espacial estadounidense ha compartido la foto, dado que aunque su viaje terminó en septiembre de 2017, sus frutos siguen siendo objeto de estudio.

The most visually striking feature on Saturn's icy moon Tethys is an enormous impact crater called Odysseus. We captured this view in 2015. https://t.co/MkBJWo7kdx



(And, yes, it's a moon. We checked.) pic.twitter.com/ycjHCIfb5j — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 4 de junio de 2018

La característica visual más impresionante de la luna helada Tetis, en Saturno, es un gigantesco cráter de impacto llamado Odiseo. Captamos esta imagen en 2015. (Y sí, es una luna. Lo hemos comprobado).

Esta misteriosa última frase no podía acompañar mejor a la 'alarma' desatada entre los fans de La guerra de las galaxias, que ven en Tetis un clon de la temible Estrella de la Muerte. De hecho, la cuenta oficial de la saga ha lanzado un mensaje de 'calma':

We've contacted Obi-Wan Kenobi. Just to be sure. 😉 https://t.co/aT3hgHR5dg — Star Wars (@starwars) 5 de junio de 2018

Nos hemos puesto en contacto con Obi-Wan Kenobi. Por si acaso.

El cráter Odiseo mide más de 400 kilómetros de diámetro. La hipótesis más extendida sobre su formación fue el impacto de un meteorito de unos 25 kilómetros de diámetro, pero el lugar carece de las dramáticas formaciones rocosas de otros planetas por la superficie viscosa de la luna.

Sin embargo, alrededor de Saturno orbita una segunda Estrella de la Muerte, como ha revelado la NASA ante el tuit de Star Wars. En la saga galáctica, también hubo dos...

Hay una segunda. Esta es Mimas, otra luna de Saturno. Afortunadamente, tampoco está operativa.