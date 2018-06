Críticas a Mercadona por esta respuesta a un cliente que se quejó de un trabajador

La cuenta de Twitter de Mercadona se ha visto envuelta en una polémica al responder a un usuario que se quejó de un trabajador por querer colarse para almorzar mientras este compraba.

"Tercera vez que en @Mercadona (Gavarres,Tgn) me pide un trabajador que le deje colarse en la caja para pagarse el almuerzo, le digo no y me pone mala cara. Me parece fatal, injusto y desagradable. Que se traiga el almuerzo, como hacemos los demás, o haga fila en su descanso", escribe un usuario de Twitter.

Un mensaje que ha recibido más de 800 respuestas, casi todas quejándose de la poca solidaridad del usuario con el trabajador.

Tercera vez que en @Mercadona (Gavarres,Tgn) me pide 1trabajador q le deje colarse en la caja para pagarse el almuerzo,le digo no y me pone mala https://t.co/FOvqa9qOKd parece fatal,injusto y desagradable.Que se traiga el almuerzo,como hacemos los demás,o haga fila en su descanso — Marthins (@marthinsmartin) 4 de junio de 2018

Pero aún hay más: la cuenta de Twitter de Mercadona ha respondido al usuario. "Hola, sentimos las molestias. ¿Cuándo te ha sucedido esto que nos comentas? Así podremos pasar nota a los responsables. Gracias", ha escrito.

Una respuesta muy comentada en redes.

Hola, sentimos las molestias. ¿Cuándo te ha sucedido esto que nos comentas? Así podremos pasar nota a los responsables. Gracias. — Mercadona (@Mercadona) 4 de junio de 2018

Estas son algunas de las respuestas que ha recibido la cuenta de Twitter del gigante valenciano.

Espero que la única medida que toméis sea prohibir la entrada a gentuza como este chaval — Miss Garcho 🐨 (@_minutiae_) 4 de junio de 2018

Pues como yo lea a alguien diciendo que le han despedido por esto una clienta menos👌 — Aly◢◤ (@DishonourOnUCow) 4 de junio de 2018

Muchos clientes van a perder como le despidan. — Miss Garcho 🐨 (@_minutiae_) 4 de junio de 2018

Ya podríais facilitarle a vuestros trabajadores con una caja para ellos o darles esa prioridad. Creo que se la ganan trabajando duro. Y dejad de escuchar a esos clientes tiranos, el cliente no siempre tiene razón. Nada mejor que un trabajador valorado por su empresa. — Alma #SanidadEnLucha♀ (@7albatros) 4 de junio de 2018

Sabéis que no podéis hacer nada contra un trabajador que hace eso en su tiempo de descanso, ¿no? Que el problema os lo podéis buscar vosotros como toméis alguna medida. — Toarne. (@Toarne) 4 de junio de 2018

Me parece deplorable y una gran falta de empatía. — antoni dimoni (@EvilAnto) 4 de junio de 2018

Hola, comentadles tambien que dos tuits de un chivato no fundamentan una falta laboral ni de lejos.



Que no se lo tenga que explicar el juez. — Letrado Extraño. The one and only. (@Subnorbook) 4 de junio de 2018

Es una pena que no podáis hacer uso del derecho de admisión para impedir la entrada en vuestros supermercados a la gente de esta bajeza moral. — Paula P (@loq_digalarubia) 4 de junio de 2018