El tuit de 'El Mundo Today' sobre Aznar y la bebida que provoca el cachondeo general en Twitter

La publicación satírica El Mundo Today ha publicado una hilarante noticia sobre el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien este martes afirmó que el centro-derecha en España ha sido "desarticulado" y se ofreció para reconstruirlo.

Según El Mundo Today, "un borracho Aznar da un discurso sobre las libertades individuales a un camarero que no quiere servirle otra copa":

Un borracho Aznar da un discurso sobre las libertades individuales a un camarero que no quiere servirle otra copa https://t.co/aL4r5YDoIu pic.twitter.com/jWAfS8T3oh

La chanza de la publicación satírica ha generado centenares de 'me gusta' y más de un descacharrante comentario:

"No me diga usted las copas que puedo o no puedo tomarme, déjeme que las beba tranquilas".