A Pedro Sánchez le llueven las peticiones. Menos de una semana después de que el socialista haya llegado a Moncloa, muchos ven en este nuevo Gobierno la oportunidad para llevar a cabo cambios sociales.

La famosa influencer La Vecina Rubia se ha sumado al carro y ha puesto voz a una de las peticiones más recurrentes de las mujeres españolas: poner fin a la tasa rosa.

A través de sus cuentas de Twitter y de Instagram, ha manifestado este deseo, al que se han sumado cientos de seguidores. "Por favor, estudia el impuesto de las compresas, tampones y productos de higiene íntima. Tienen IVA reducido del 10 %, pero para nosotras son de primera necesidad", ha escrito la influencer, que minutos antes bromeaba pidiendo la creación de un Ministerio de Ortografía.

Y ahora tengo una propuesta un poco más seria, @sanchezcastejon:

En Canarias están exentos de IGIC.#noalatasarosa — La vecina rubia (@lavecinarubia) 6 de junio de 2018

En menos de dos horas su tuit ha conseguido cerca de 2.000 retuits y más de 3.500 Me gusta. También su mensaje en Instagram ha cosechado gran éxito —más de 50.000 likes— gracias a frases como "La regla es obligatoria para las mujeres y por tanto esos productos son de primera necesidad" o "La idea es que tengamos capacidad de decisión entre todos los productos".

En su publicación, La Vecina Rubia se refiere a una conversación mantenida días antes con la periodista Cristina Mitre, que no ha dudado en darle las gracias por recoger su petición en redes: "¡WOW! Ahora sí que me has terminado de conquistar. Gente que suma y usa las RRSS para cambiar el mundo. GRACIAS!".

