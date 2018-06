Pierde la cabeza con el atractivo físico y los pechos de su cita y le suelta una propuesta que calienta 'First Dates'

Isabel, una madrileña de 37 años, ha logrado fascinar a su cita de First Dates con su físico. A la mujer le gusta resultar atractiva a los hombres, y vive dios que a Guillermo, madrileño de 38 años, le ha hecho perder la cabeza con su sola presencia en el restaurante. Sin embargo, esta situación tenía un pequeño problemita: a ella Guillermo no le gustaba nada.

No obstante, eso no ha sido óbice para que el hombre metiese ficha (pero bien) a Isabel, evitando en todo momento cortarse un pelo, centrando la charla en los pechos de la mujer y protagonizando una de las escenas más subidas de tono que se recuerdan en el programa:

- Guillermo. Tú te cuidas bastante.

- Isabel. Bueno, intento. He empezado ahora a hacerme cositas. No te creas. El pecho me lo he puesto hace algunas semanas. Y todavía está un poco alto. Pero bueno.

- Guillermo. ¿Estás contenta? ¿Te lo ves natural?

- Isabel. Estoy empezando ahora a verlo natural, porque está muy hinchado todavía.

- Guillermo. Pero bueno...