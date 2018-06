El 'recadito' de Àngels Barceló a Màxim Huerta tras su sorprendente nombramiento como ministro

La periodista de la Cadena Ser Àngels Barceló ha soltado un 'recadito' al periodista y escritor Màxim Huerta, tras su sorprendente nombramiento como ministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez: "Mucho tendrá que demostrar para estar a la altura del resto de miembros del gabinete", ha argumentado Barceló.

Asimismo, la periodista de la Cadena Ser ha resaltado que "la estructura y la composición del nuevo gobierno es toda una declaración de intenciones" por parte de Sánchez: "Ha querido poner pie en pared y asumir el mensaje que desde hace tiempo están lanzando las mujeres", ha argumentado, antes de incidir en que "Sánchez se ha subido a la ola feminista, esa ola que va a ser imparable si, además del numero de ministras, las políticas de este nuevo gobierno están marcadas por la igualdad".

Ha sentenciado Barceló: "Desde hace mucho tiempo que España no tenía una interlocución internacional que se presume que va a tener este nuevo gobierno".

Conocemos ya la composición del gobierno de Pedro Sánchez. Se confirma lo que ya apuntaba un gobierno con mayoría de mujeres y conectado más que nunca con Europa, a nivel personal muchos de sus componentes tienen o han tenido importantes lazos con el exterior.

De estos dos datos ya se desprende, primero, que Pedro Sánchez ha querido poner pie en pared y asumir el mensaje que desde hace tiempo están lanzando las mujeres. Zapatero lo empezó a hacer, pero llegó el PP y desmontó todo lo que se había ganado. Sánchez se ha subido a la ola feminista, esa ola que va a ser imparable si, además del numero de ministras, las políticas de este nuevo gobierno están marcadas por la igualdad, para ello estas políticas tienen que ser transversales, no mandar y quedar en el ámbito de un solo ministerio, debe alcanzar a todos ellos.

Y segundo, desde hace mucho tiempo que España no tenía una interlocución internacional que se presume que va a tener este nuevo gobierno. Muchos de sus miembros cuentan en su trayectoria con etapas de vinculación a instituciones internacionales, especialmente con Europa. Después de un periodo, el de gobierno de Rajoy, en el que España ha ido despareciendo del exterior, perdiendo cada vez más peso. Y todavía otro plus, que no es anecdótico, algunos de los ministros se desenvuelven bien en otros idiomas.

A Sánchez se le criticó que no expusiera claramente su programa de gobierno en el debate de la moción de censura que acabó ganando, pero la estructura y la composición del nuevo gobierno ya es toda una declaración de intenciones.

Y la sorpresa de la tarde, Màxim Huerta, ministro de cultura, mucho tendrá que demostrar para estar a la altura del resto de miembros del gabinete.