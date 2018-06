Esta teoría demuestra que los malos de Disney no eran tan malos ni los buenos, tan buenos

Es probable que nunca te hayas planteado que las historias de Disney podrían ser al revés: los malos podrían ser los buenos. Quizás Jafar no era tan cruel como lo pintaban en Aladdin, al final, el protagonista era un ladrón, ¿no? O puede que Scar no pretendiese matar a Mufasa en El rey León con un afán malvado, si no con el de repartir justicia social y acabar con la desigualdad. Seguramente no te lo hayas planteado nunca, pero la hija de Robin Williams, sí.

El 2 de junio Zelda Williams publicó un hilo de Twitter en el que demuestra precisamente esa teoría. La actriz estadounidense analiza (con un marcado carácter republicano) a las princesas y príncipes de las cintas de su infancia y la tuya para darle la vuelta a la historia.

Aviso: prepárate para que tu vida dé un giro de 180º.

"Analizando las películas de Disney, me doy cuenta de lo variopintos e inteligentes que son los llamados villanos de las cintas de princesas", comienza diciendo antes de destripar uno por uno a Ariel, de La Sirenita, a Simba y Mufasa, de El rey León, o a Aurora, de La bella durmiente.

Ariel is a bored snob who literally sings about having everything but it not being enough. She saves a man'a life, who she then stalks & decides to 're-meet' (since he doesnt even remember what she looks like), but in order to do so, she'll needs magic, so who does she call... pic.twitter.com/CRfP0ylpeG — Zelda Williams (@zeldawilliams) 2 de junio de 2018

Ariel es una 'snob' malcriada a la que le gusta cantar sobre todas las cosas. Salva la vida de un hombre y entonces decide 'stalkearle' y volverse a encontrar con él (aunque él no se acuerda siquiera de cómo es ella). Así que para hacerlo, necesita magia y a quién llama...

Ursula helps her in spite of Ariel's snooty royal family exiling her and her rad AF eel buds to a cave. She doesn't even make the task HARD. Like, hello, Ariel knows how to write! She signed her name! She didnt have to play illiterate as well as mute! Not to mention- pic.twitter.com/0W9630s5Ho — Zelda Williams (@zeldawilliams) 2 de junio de 2018

Úrsula le ayuda a pesar de que la presumida familia real de Ariel la ha exiliado a una cueva. ¡Y ni siquiera se lo pone difícil! Es como: 'Hola Ariel, sabe escribir porque firmó con su nombre'. ¡No tiene que hacer de analfabeta como si fuese muda! ¡Hasta si lo fuese podría hacerlo!

Little Mermaid takeaway: snobby hot rich chicks always get their way, while the harder working talented magical ladies who don't fit particular (dumb) beauty or age standards will often be unfairly mistreated & shunned by certain society. Ursula was a BAMF, and a babe. Onwards! pic.twitter.com/RHUiZTcsE3 — Zelda Williams (@zeldawilliams) 2 de junio de 2018

Dejando a un lado lo de 'La Sirenita', los pichones ricos siempre se salen con la suya, mientras que las talentosas y mágicas señoras que no entran en un particular (y tonto) estándar de belleza o edad, a menudo son rechazadas injustamente por la sociedad. Úrsula solo era una BAMF y una mujerona. ¡Y punto!

Enter Simba, another snooty royal who's told from a very young age that he owns the entire planet (which isn't unrealistic. At all.). He immediately starts annoying his smarter uncle Scar, and btw, who wouldnt be peeved at a world that's nicknamed you after a visible injury?! pic.twitter.com/IMWKCtvD6w — Zelda Williams (@zeldawilliams) 2 de junio de 2018

Ahora Simba, otro estúpido de la casa real que se cree desde pequeño que el mundo es suyo (algo que tampoco es mentira, para nada). En seguida empieza a cabrear a su inteligente tío Scar que, por cierto normal que esté enfadado si su nombre se debe a una visible herida.

Pero el padre de El rey León tampoco se libra, de Mufasa dice que tiene un "orgullo enorme" y que nunca llama a nadie por su nombre. Además, sigue adoctrinando a Simba en sus lecciones de rey que solo aumentan su ego. "¡Scar intentaba abrirle los horizontes a Simba y que no se quedase solo en el reino animal, sino que también tratase con la gente de la calle", continúa antes de acabar con un claro mensaje contra la realeza: "¡Sí, Scar acabó derrocando la monarquía, todas las sociedades tienen que modernizarse! Él y las hienas instauraron una nueva democracia".

Tras dejar por los suelos a los reyes de la sabana, pasa a idolatrar a Maléfica, su malvada predilecta.

Also, how's Maleficent the weirdo of Sleeping Beauty when the Prince is just walking around entering condemned properties and kissing dead chicks?! Also, fun fact, but Ravens are super intelligent and can speak better than parrots, so extra rad points to Mal. NEXT! pic.twitter.com/X36GobqrPN — Zelda Williams (@zeldawilliams) 2 de junio de 2018

¿Por qué es Maléfica la mala de 'La bella durmiente' cuando el príncipe entra en propiedades privadas a besar a jóvenes dormidas? Y un dato divertido: los cuervos son súper inteligentes y pueden hablar mejor que los loros, así que más puntos para el mal. ¡Siguiente!

La intérprete destaca también el estilismo de los villanos. Se centra sobre todo en esas brujas malvadas a las que siempre han detestado y de las que dice ser "iconos de la moda" y de introducir "tallas diversas".

And the Villains were often dramatic high fashion icons compared to the same pastels and crinoline chic of the princesses, don't even bother @-ing me, you know I'm right. pic.twitter.com/le4E5Utvo4 — Zelda Williams (@zeldawilliams) 2 de junio de 2018

Also, kudos to the villain squad for having some of the only body representation in Disney that is inclusive of more sizes than just princess in a corset zero, and with the exception of Boogie who is a literal bag, actually drawing them in stylish, well-tailored outfits. pic.twitter.com/Pt3hffefOQ — Zelda Williams (@zeldawilliams) 3 de junio de 2018