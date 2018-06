La desasosegante petición de Iker Jiménez al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

El periodista Iker Jiménez —presentador de Cuarto Milenio (Cuatro)— ha publicado en Twitter un significativo tuit dedicado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que estará formado por once ministras y seis ministros.

Jiménez ha seguido con su cruzada, que se acentuó tras el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, de que los políticos protejan a los niños de las maldades a las que los someten los adultos.

A veces me gustaría ser menos empático. Imagino que se sufre menos. Y que se queda bien con casi todos. Observo la frialdad, la lejanía, la distancia ante cosas tan hondas, que me siento alucinado. Como mirando un mundo que no comprendo. Sé que os pasa a muchos", dijo el presentador tras conocerse la muerte de Gabriel.

"Yo le pediría al nuevo gobierno que no se olvide de los niños. Ni de los malditos asesinos de niños. Que vean lo que dicen los científicos sobre el cerebro psicópata. Que se atrevan a verlo y tomen medidas. Casos sobran. No miren a otro lado. Protejan a los niños!!", ha dicho Jiménez.

Un mensaje que ha recibido el apoyo de sus seguidores.

Yo le pediría al nuevo gobierno que no se olvide de los niños. Ni de los malditos asesinos de niños. Que vean lo que dicen los científicos sobre el cerebro psicópata. Que se atrevan a verlo y tomen medidas. Casos sobran.

No miren a otro lado.

Protejan a los niños!! — ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 7 de junio de 2018