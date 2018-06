Mueren 46 personas tras hundirse una embarcación con cien migrantes etíopes frente a las costas de Yemen

Al menos 46 personas han muerto este miércoles a causa del hundimiento de una embarcación en la que viajaban cerca de un centenar de migrantes frente a las costas de Yemen, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El organismo ha detallado en un comunicado que todos los migrantes eran de nacionalidad etíope -83 hombres y 17 mujeres- y ha resaltado que al menos 16 de ellos siguen desaparecidos y se teme que hayan fallecido.

La embarcación partió del puerto somalí de Bosaso durante la jornada del martes y, tras atravesar el golfo de Adén durante la noche, se acercó a las costas yemeníes este miércoles, cuando se hundió a causa del fuerte oleaje en la zona.

Los supervivientes han relatado que aquellos que no contaban con chalecos salvavidas entraron en pánico y que la embarcación se hundió a causa de la entrada de agua en la misma debido al oleaje.

"La vergonzosa tragedia migratoria en el golfo de Adén oculta a plena vista", ha sostenido el director del Departamento de Operaciones y Emergencias de la OIM, Mohamed Abdiker.

"Over 7,000 migrants take this perilous journey every month. They are treated appallingly and go through horrendous conditions. This has to end." - @AbdikerM https://t.co/gcAWV6BVBI