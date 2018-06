Pedro Duque: "No me asusta la política, tendré que aprender lo que necesite"

"No me asusta la política, tendré que aprender lo que necesite". Son las palabras del nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, un día después de su nombramiento, que no ha dejado indiferente a nadie.

Durante una entrevista en la Cadena Cope, Duque ha asegurado estar "muy contento de poder participar en el Gobierno de España" y ha asegurado que van a trabajar "desde el primer día". Eso sí, ha preferido no comentar cuáles serán "las líneas maestras" que regirán su ministerio: "Perdón que no haga mucha grandilocuencia en mis declaraciones pero hasta que no vea las cosas... Soy así y así voy a ser. Prefiero leer los documentos y después...".

Lo que sí ha manifestado es que su misión principal será la de "poner en valor que la innovación y la ciencia es el futuro del bienestar de las nuevas generaciones". "Me tendré que limitar a lo que yo sé hacer y tener un equipo. Me dedicaré a la gestión del conocimiento e innovación y seguramente seré capaz de aprender del resto de lo que necesite", concluye.

Nacido en Madrid en 1963, Duque es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) y es Académico Correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España (RAING) desde 1999.

Duque es el primer y único español que ha viajado al espacio por el momento. Ingresó a finales de 1986 en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Alemania, y en 1992 fue seleccionado para formar parte del Cuerpo de Astronautas de la ESA.

Tres años después, fue seleccionado como Astronauta Científico de reserva para la misión de Vida y Microgravedad del Spacelab (LMS), que voló en los meses de junio y julio de 1996 en el Transbordador de la NASA STS-78. En esta misión, Duque fue responsable de más de la mitad de los experimentos realizados.

Dos viajes espaciales

En 1996, pasó a formar parte de la Clase de Especialistas de Misión, en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. Gracias a esta preparación fue nombrado 'especialista de misión' en 1998, un requisito indispensable para desarrollar misiones en los Transbordadores de la NASA. Fue precisamente en 1998 cuando realizó su primer viaje espacial, en la misión STS-95 a bordo del Discovery.

Ya en 2001 fue destinado a la primera clase de entrenamiento avanzado para la Estación Espacial Internacional (ISS). Su formación, que le cualifica para los primeros vuelos europeos de larga duración a la ISS, concluyó en 2003.

Entre los premios que ha recibido, se encuentran la 'Orden de la Amistad' concedida por el Presidente Yeltsin de la Federación Rusa en 1995 y en 1999 la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, impuesta por el Rey de España, Juan Carlos I. Ese mismo año, Pedro Duque recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto con los astronautas Chiaki Mukai, John Glenn y Valery Polyakov.

Presidente de la empresa Deimos

Respecto a su faceta en el sector privado, en 2006 se convirtió en presidente ejecutivo de la empresa Deimos Imaging, S.L., dedicada a la explotación de datos obtenidos por satélites de observación de la tierra. En 2009 el satélite Deimos-1 se convirtió en el primer satélite español de observación de la tierra.

En 2011, Duque retornó a la ESA después de su excedencia y retomó su puesto de Astronauta, manteniendo las calificaciones para un posible nuevo vuelo espacial.