Queda deslumbrado con el "físico espectacular" de la chica y logra seducirla con un recibimiento sin precedentes

El gaditano Alberto ha protagonizado el recibimiento más original que se recuerda en First Dates. Su cita, Lorena, una sevillana de 22 años que le ha parecido "físicamente espectacular, alta y con unos ojos muy grandes", llegaba al programa con una tarjeta de presentación un tanto desalentadora: "No me voy a ir con cualquiera, soy de Sevilla y soy una personaje. En el amor me han salido todos rana... sapos. Será por mí o por ellos", reconocía.

Pero Alberto estaba dispuesto a cambiar esa tendencia de un plumazo... o más bien, de un guitarrazo. Porque el chaval ha arriesgado recibiendo a su cita tocando la guitarra y cantando flamenco, lo que ha deslumbrado a Lorena nivel 'baba por el suelo':

"Me ha sorprendido. A mí ni un chico me ha recibido así... y me gusta", ha reconocido la sevillana:

Y con ese clima efervescente ha comenzado la cita, que a medida que iba avanzando iba enganchando más y más a ambos:

- Lorena. Yo soy de Sevilla. - Alberto. Y yo de Cádiz. ¿Mala experiencia? - Lorena. No, yo con uno de Huelva. ¿Y tú eres de los que se lían la primera noche? - Alberto. Yo no me he liado nunca lío completo la primera noche.

Frente a la cámara, el chaval afirmaba que a eçl no le gustaba enrollarse con nadie la primera noche, "porque eso es regalar lo más íntimo la primera noche no es algo que esté bonito".

La cita ha ido muy bien y, para que tuviera un final perfecto, Carlos Sobera le ha pedido al joven que cantase otra vez. ¡A Lorena se le ha vuelto a caer la baba!

