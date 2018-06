Lleva años casado con Elsa Pataky, pero nunca lo hemos escuchado hablar español. Son muchos los fans de España que estaban esperando que Chris Hemsworth les regalará unas palabras en el idioma, y ese momento ha llegado. Ahora, al protagonista de Thor y Vengadores: Infinity War sólo le queda perfeccionar el acento.

El actor ha grabado un vídeo que se ha hecho viral en España en las últimas horas. El usuario @thorsaqnarok lo colgó en Twitter esta semana, y han empezado a lloverle los retuits.

STOP WHAT YOU'RE DOING RIGHT NOW AT THIS VERY MINUTE AND WATCH CHRIS HEMSWORTH SPEAK SPANISH OH MY GOD I CAN'T ACTUALLY BREATHE pic.twitter.com/TawA4TQwuB