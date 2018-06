El tenso encontronazo entre un periodista de Telemadrid y la hija de Florentino Pérez

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha celebrado estos días una recogida de fondos con mesas en las calles y algunos rostros conocidos para seguir trabajando por la investigación sobre la enfermedad.

En una de esas mesas estaba Cuchi Pérez, hija de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y hasta ella se acercó José Antonio Masegosa, periodista de Telemadrid.

Es difícil recordar una entrevista más desastrosa y tensa. Y es que las cosas no empiezan con buen pie. El periodista muestra en directo el interior de una de las huchas en las que se depositan los donativos y encuentra un billete de 200 euros. "¡Vaya, un billete de 200 euros!", grita entusiasmado, y añade: "Tú que eres hija de Florentino Pérez estarás acostumbrada a verlos, pero claro..."

El comentario, evidentemente, no sienta bien a Cuchi Pérez, quien mantiene la compostura y replica con un elegante "no, no, no estoy acostumbrada". Masegosa, en lugar de recoger cable, insiste con el chascarrillo: "Bueno, claro, tú estarás más acostumbrada a tarjeta de crédito". La mujer encaja con entereza la broma y sin perder la compostura ni un instante vuelve a replicar: "No, no, de crédito no. De débito".

Este tenso intercambio de bromas y respuestas no fue lo peor, porque Masegosa vio la oportunidad de preguntarle a Pérez sobre la actualidad del Real Madrid: "¿Quién va a ser el próximo entrenador? ¿Cristiano Ronaldo se va a ir del club?", pregunta repetidamente el reportero de Telemadrid. Pérez le contesta que no tiene ni idea y que le está siendo "totalmente sincera", pero el periodista insiste y ella, que estaba haciendo méritos para el récord Guinness de Paciencia, acaba estallando.

"¿Va a haber alguna pregunta sobre la Asociación y lo que estamos haciendo?", le dice al periodista. Y devolvemos la conexión...