La formación de un Gobierno con un mayor número de mujeres que hombres no ha dejado indiferente a nadie. Muchos líderes mundiales han aplaudido la decisión de Pedro Sánchez y los medios de comunicación internacionales han seguido con interés la proclamación. Se repite así lo ocurrió hace 14 años con la elección del primer Gobierno paritario en la historia de España, formado por Zapatero.

La toma de posesión de los ministros en el palacio de la Zarzuela ha sido la noticia destacada en la edición internacional del periódico económico Financial Times, de origen británico y considerado el diario financiero más importante del mundo, según el Global Capital Markets Survey.

"Las mujeres ocupan la mayoría de los puestos en el Gobierno de España", ha destacado el periódico como titular en portada.

La portada del periódico ha sido difundida a través de la red social Twitter:

Just published: front page of the Financial Times international edition Friday June 8 https://t.co/Ict1F5vz3i pic.twitter.com/GzqJaYLjM7

El periódico ha elegido una foto en la que aparecen algunos de los miembros del Gobierno junto al presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI.

"El Gobierno ha establecido un nuevo récord europeo en el porcentaje de mujeres en puestos ministeriales, superando a países como Noruega y Suecia que han logrado una reputación en la búsqueda de paridad", ha destacado el diario.

Spain's new prime minister Pedro Sánchez has named a majority female cabinet — with 11 out of 17 ministers being women. How does this compare with the rest of the EU? https://t.co/8XIRi0fPKW pic.twitter.com/0pqm6lQlXe