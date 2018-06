Rápido, pide un deseo: un presidente del Gobierno de España ha escrito un mensaje en Twitter... EN INGLÉS.

Parece raro, pero está pasando: tenemos un jefe del Ejecutivo que sabe inglés. Pedro Sánchez ha contestado este viernes al mensaje de felicitación de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que tuiteó un mensaje sobre el Gobierno feminista del líder del PSOE.

"Llegará un día en el que esto no sea noticia. Hasta entonces, celebremos cada paso positivo hacia adelante. Enhorabuena, presidente Sánchez", tuiteó Trudeau.

Un tuit al que Sánchez ha contestado en inglés: "¡Gracias! Estoy deseando cooperar con usted por el progreso de nuestros dos países. Debemos seguir trabajando para que ese día llegue lo antes posible".

Thank you! I look forward to cooperating with you for the progress of our two countries. We must keep working for that day to arrive as soon as possible. https://t.co/5qQTcfOgOq