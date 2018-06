Rivera saca pecho de la renovación de RTVE y se lleva este 'corte' de un periodista

El Partido Popular anunció este jueves que se sumaba al pacto para renovar la cúpula de RTVE. Una noticia que han celebrado muchos, entre ellos el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien compartió la noticia en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje:

"Ha costado pero al fin verá la luz una RTVE más profesional e independiente: sale adelante nuestra propuesta para que sus consejeros sean elegidos en concurso público, por mérito y capacidad, y no vía dedazos políticos como han hecho siempre PPSOE".

Un mensaje que no ha caído en saco roto, ya que el periodista Raúl Conde, redactor de Opinión del diario El Mundo, ha respondido a Rivera con esta corrección: "No es verdad. El PSOE no nombró a dedo a la cúpula de RTVE durante la era Zapatero. Trasladó la decisión al Parlamento (dos tercios), sistema que revocó Rajoy nada más aterrizar en diciembre de 2011. La plantilla de meter siempre a unos y otros en el mismo saco es absurda".

Ahora mismo @Albert_Rivera vive en una realidad paralela en la cual tiene que "manipular realidades" para intentar sacar la patita y ocultar que, junto a PP, UPN y Foro Asturias, votaron NO a la moción de censura y SÍ a la continuidad de M. Rajoy en el Gobierno pic.twitter.com/0YxJqN1rXk — Patricia Borinaga (@BorinagaP) 8 de junio de 2018

No sé que es más peligroso: que la gente de @CiudadanosCs mienta conscientemente o que lo hagan por ignorancia. Y quieren gobernar el pais. Ya hemos tenido bastante de eso. — Maite #niCETAniTTIP (@MaiteBenBen) 8 de junio de 2018

@Albert_Rivera ya no sabe qué decir para recuperar protagonismo, no le hagáis ni caso, ya se le pasará la rabieta — Fresa ácida (@SanGoEst) 8 de junio de 2018

Lo de Rivera en esto no sé si es ignorancia o mala intención. Él sabrá... — Floren (@pmusifloren) 8 de junio de 2018