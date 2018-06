Se queda sin respiración al ver a su cita, azafata y extronista de 'MyH', y terminan con una escena no apta para menores

Ana, una azafata barcelonesa de 26 años y ex tronista de verano del programa Mujeres y Hombres, llegó a First Dates pisando muy fuerte... y con el corazón destrozado. La chica buscaba volver a creer en el amor, y para ello quería "un hombre serio hecho y derecho, con las cosas claras, que no le guste la fiesta todo el rato, un hombre como yo me merezco y la reina que soy".

Y ese hombre llegó en la figura de Ricardo, un cachas, sensible, de 35 años dedicado al cine que repetía en el programa.

- Ana. ¿Qué tal estás? . Ricardo. Pues aquí estamos... una vez más. - Ana. ¿Una vez más? Ostras. Pues espero que sea la última. ¿No?

La primera impresión de ambos no pudo ser mejor. Ricardo percibió mucha clase en Ana: "Sabe vestir bien y llevar el pedazo de colgante bastante bien", afirmó.

Y Ana vio en Ricardo al hombre perfecto para ella: "Es perfecto para mí, la edad perfecta. Se le ve que tiene las cosas claras y está bien asentados", reconoció.

Y ambos comenzaron a hablar, a conectar... y a mostrar su lado intenso desde el primer momento:

- Ana. ¿Me esperabas así? - Ricardo. No pienso en nada en concreto. Me encanta tu colgante. Brindemos por tus ojos, que son muy bonitos.

Tras los piropos y el intercambio de pareceres con frases que firmaría Mr. Wonderful como "no vivas tu vida, vive tu sueño", ambos han utilizado los 'pergaminos' del amor de First Dates y así ha llegado el primer besazo. Por si no tuviera suficiente salsa el asunto, Ana, de lo más juguetona, le ha puesto sabor a los demás besos con un poco de sirope de chocolate. Obviamente, los dos se han dado una segunda cita.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard