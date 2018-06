Toni Nadal carga contra el diputado de Podemos que se mofó de su sobrino Rafa

"Me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas", dijo el diputado de Podemos, Isidro López, después de que Rafa Nadal expresase que quiere elecciones tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy.

Nadal quiere elecciones. A mi sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas. — IsidroL (@suma_cero) 4 de junio de 2018

Ahora, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, ha respondido a este diputado en Radio Marca. "Cuando es capaz de decir que Rafael lo hace tan mal, debe ser que él lo hace muy bien en su trabajo. Me alegra por él, y si sabe algún consejo intentaremos cambiarlo a ver si con su sabiduría nos ayuda", ha asegurado.

"A mí me sorprende que gente tan democrática, teóricamente, cómo se molestan que un ciudadano dé una opinión. Faltaría más que Rafael no pueda opinar de lo que le gustaría. Es un ciudadano y lo normal es que tenga una opinión. Que a él no le guste, lo entiendo. Ahora, que pase a criticar en lo personal a Rafael no me cabe en la cabeza", ha añadido.

Y sentencia: "Y le quiero decir a nivel técnico que Rafael con ese juego tan soporífero ha conseguido ganar bastante y ha conseguido la admiración de mucha gente, así que no será tan soporífero".