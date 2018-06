La cuenta ya no da: los dirigentes de los países del G7 llegan este jueves a Canadá para una cumbre que debería llamarse "G6+1", a juzgar por el tono de las declaraciones de los líderes que pierden la paciencia ante la defensa a rajatabla de los intereses estadounidenses por parte del presidente Donald Trump.

La ruptura podría expresarse en un comunicado firmado por Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, al término de la cumbre a celebrarse el viernes y sábado en La Malbaie, provincia de Quebec.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado el jueves que los seis "no estaban dispuestos a acordar en todo para obtener la firma" de Trump en una declaración final. Sería "un error", ha agregado en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa.

Trudeau ha calificado de "risible" el argumento invocado por el presidente estadounidense para justificar su ofensiva proteccionista, referida a preservar la "seguridad nacional" de Estados Unidos.

Más tarde Trump ha respondido en un tuit: "Por favor, díganle al primer ministro Trudeau y al presidente Macron que están cobrándole aranceles masivos a EEUU y creando barreras no monetarias. El superávit comercial de la UE con EEUU es de 151.000 millones de dólares, y Canadá mantiene alejados a nuestros agricultores y otros". "Espero ansiosamente verlos mañana", ha agregado.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.