Stan Lee, el creador de los superhéroes más famosos de Marvel, tiene un mensaje para Thanos, el malo malísimo de Los Vengadores: Infinity War, la última película de la saga.

¡Atención, Spoilers!

El escritor de Marvel Cómics ha compartido un vídeo en su cuenta de Twitter en el que comenta lo ocurrido en el final de la última entrega, donde recordamos que muere (o se desvanece) hasta el apuntador.

My message about Thanos pic.twitter.com/Gmn2IcMXat — stan lee (@TheRealStanLee) 9 de junio de 2018

"Salgo de la ciudad durante unos días y y cuando vuelvo descubro que Thanos ha destruido a todos mis personajes. Esta será la última vez que me tome unas vacaciones. Desgraciadamente, esto significa que habrá mucho trabajo para mí. Pero no os preocupéis. Antes de que os deis cuenta, nuestros amigos estarán de vuelta. Y, si yo fuera Thanos, me plantearía salir de la ciudad".

El vídeo acumula más de un millón de reproducciones y de 36.000 retuits.