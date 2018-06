El tremendo cabreo de María Patiño con Carlos Lozano en 'Socialité'

Carlos Lozano tuvo este sábado un duro enfrentamiento con su exnovia Mirian Saavedra en Sábado Deluxe durante una noche que le tocó presentar el programa de Telecinco a María Patiño. No contentos con todo lo que se dijeron en televisión, este domingo se ha producido una segunda entrega del culebrón.

Saavedra ha acudido a Socialité, el programa que también presenta María Patiño, para decir todo lo que no pudo la noche anterior. Después de que ella se desahogase con acusaciones de infidelidades hacia su expareja, Lozano ha decidido entrar por teléfono para continuar la discusión de la noche anterior.

Dejando la bronca de pareja a un lado, Patiño se ha enfadado mucho por el tono y el vocabulario que su compañero ha usado por teléfono y ha tenido que intervenir para regañarle. La presentadora ya venía calentita después de la noche que la expareja le había dado unas horas antes.

"Me gustaría que no os insultaseis", repetía la presentadora una y otra vez mientras él descargaba toda su ira sobre el aparato.

Pero cuando Patiño ha estallado de verdad ha sido cuando Lozano ha llamado sinvergüenza a Saavedra.

"No, no, no, perdóname", ha cortado levantando la voz mientras se ponía de pie: "Lo único que estoy pidiendo es que no insultes y tienes la libertad de expresión que necesitas".

Lozano ha protestado diciendo que estaba contando la verdad y Patiño ha respondido que aunque diga la verdad, lo haga de otro modo: "Te lo pido por favor".

Carlos Lozano y Miriam Saavedra pierden los papeles y María Patiño tiene que intervenir > https://t.co/mj4vsdodEo pic.twitter.com/bgGiKg79UK — SOCIALITÉ (@socialitet5) 10 de junio de 2018

Puedes ver el tenso momento pinchando aquí.