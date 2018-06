Un joven salva la vida a un conductor al que le había dado un infarto al volante

Un conductor de 47 años ha sufrido un infarto este domingo cuando se encontraba circulando por el paseo de Santa María de la Cabeza, en Madrid, y ha invadido con su vehículo la acera, donde un joven de 19 años ha comenzado la reanimación y ha conseguido salvarle la vida.

Según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid, el incidente se ha producido poco antes de las 12.00 horas, cuando al parecer el conductor, que viajaba con su pareja de copiloto, ha sufrido un infarto al volante y ha perdido el control del vehículo, que ha impactado contra la barrera que separa la calzada de la acera y ha arrancado hasta 10 metros de las misma invadiendo la acera.

El coche arrancaba unos 10 metros de valla y acababa subido a la acera. Afortunadamente una familia que paseaba por allí reaccionaba a tiempo para esquivar el coche. No obstante, @SAMUR_PC atendía a un niño de 9 años y a su madre por contusiones leves tras caerse. pic.twitter.com/Mnsl8S6IVm — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 10 de junio de 2018

En el mismo momento pasaba la acera una familia, y un niño de nueve años y su madre han sufrido contusiones leves al caerse, pero no se ha producido ningún arrollamiento. Ambos han sido atendidos por sanitarios de SAMUR Protección Civil y dados de alta en el lugar. Asimismo, SAMUR Protección Civil ha atendido a una chica que ha presenciado lo ocurrido por una crisis de ansiedad.

Un joven de 19 años inicia la reanimación

Antes de la llegada de los sanitarios, tres personas que se encontraban en una parada de autobús cercana han acudido a auxiliar al conductor. Tras sacarle del coche, un joven de 19 años con conocimientos de primeros auxilios como socorrista ha iniciado las maniobras de reanimación orientado telefónicamente por un técnico de SAMUR Protección Civil, que ha enviado una unidad de soporte vital básico al lugar.

Los sanitarios han conseguido sacar de la parada cardiaca al conductor en menos de cinco minutos al realizar una primera descarga, y le han trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado grave.

Fuentes de Emergencias Madrid han subrayado que este incidente es un ejemplo de la importancia de la "cadena de la vida", que es el conjunto de acciones sucesivas y coordinadas entre quienes presencian la emergencia y los servicios de emergencia.

⬇️Aquí, parte del equipo de @SAMUR_PC agradeciendo a Manu su labor. Es un ejemplo de la #CadenaDeLaVida. Esperemos que el paciente se recupere pronto. pic.twitter.com/cLvE3eJM1M — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 10 de junio de 2018

En un vídeo difundido por Emergencias Madrid a través de su cuenta de Twitter, el joven ha explicado que lo primero que hizo fue ver cuál de los dos ocupantes del coche estaba peor, el hombre o la mujer. En un primer momento le pareció que el hombre tenía una crisis de ansiedad, pero luego se dio cuenta de que había sufrido un paro cardiaco.

Manu, 19 años. Socorrista con formación en primeros auxilios. Ha iniciado maniobras de reanimación a un conductor que acababa de sufrir un infarto. Su labor ha sido fundamental hasta la llegada de la primera unidad de @SAMUR_PC . Ha ocurrido en Sta.María de la Cabeza pic.twitter.com/UGu8P0Aftm — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 10 de junio de 2018

"La gente me ha dicho que no le sacara, pero yo le he sacado", ha relatado, mientras los efectivos de emergencias le han felicitado por su actuación. "Le has salvado la vida", le han dicho.

En cuanto al tráfico, dos carriles han estado ocupados por los servicios de emergencia, por lo que se han provocado retenciones. La Policía Municipal ha intervenido para organizar el tráfico y los Bomberos del Ayuntamiento para retirar la valla.