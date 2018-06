Cepeda: "Tenemos derecho a hacer con nuestras redes lo que nos salga de ahí abajo"

Cepeda está cansado, cansado de ocupar más titulares en los medios por su posible relación con Aitana que por su recién estrenada canción. Diez días después de presentar Esta vez, el primer single de su disco, Principios, a la venta el próximo 29 de junio, el gallego ha hecho pública sus quejas en Twitter a través de un extenso comunicado.

"A veces por demostrar amor, muchos destrozan sueños convirtiendo carreras artísticas en carreras mediáticas, cambiando titulares como 'La nueva canción de...' por 'La nueva relación de...", se queja amargamente. "Somos dueños de nuestra vida privada, de estar dónde, cómo y con quién queramos y hablo por todos", insiste.

En su mensaje, que ha adquirido gran repercusión en cuestión de minutos, insiste en que él lleva su vida privada como quiere. "Seguiré diciendo que necesito que los titulares hablen sobre música y no sobre una relación", escribe refiriéndose a las especulaciones que lo vinculan con su compañera Aitana.

El intérprete pide respeto e insiste en que no va a cambiar la forma de gestionar sus redes sociales. "Todos somos personas, tenemos derecho a a subir y a hacer con nuestras redes lo que nos salga de ahí abajo, igual que vosotros, a sabiendas que haya críticas en cuanto a marketing, carpeta, etc. A sabiendas de que haya titulares que no hablen de lo que tienen que hablar", apunta.

El lunes pasado la propia Aitana se manifestó en una línea muy similar y respondió a quienes acusan a la supuesta pareja de utilizar la relación como estrategia de marketing. "Yo todo lo que hago y digo lo hago desde mi corazón...", dijo a través de Instagram a quienes aseguraron que sus gestos de cariño en el concierto de Sevilla se debían a la promoción.