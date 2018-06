Cristina Pedroche, colaboradora de Zapeando (laSexta), quiere dar el salto como presentadora de su propio formato. Así lo ha asegurado en una entrevista en la web Teleprograma de la revista Diez Minutos, donde incluso se ha ofrecido a presentar La Voz en sus próximas ediciones en Atresmedia.

"Me gustaría tener un programa propio, un diario o un prime time. Ahora que Atresmedia acaba de comprar los derechos de La Voz, lanzó desde aquí que a mí me encantaría presentarlo. Soy fan de ese programa, ahí lo dejo", aseguró la presentadora, quien bromeó con tener como su propio programa si no fuese posible presentar el reality: "Y si no, La noche de Pedroche".

El pasado 7 de junio Atresmedia anunció que La Voz —que se emitía desde 2012 en Telecinco— pasaría a emitirse en alguna de sus cadenas, aunque no detallaron en cuál. El director general de Atresmedia destacó entonces que se tratara de uno de los formatos "más potentes y exitosos de televisión en todo el mundo". "Es un formato Champions que encaja a la perfección con nuestro modelo de televisión", añadió.

El grupo aún no ha anunciado tampoco cuándo comenzará a emitirse, quién compondrá el jurado, ni quién será el encargado de presentarlo, ya que en Telecinco lo hacía Jesús Vázquez. Pero parece que ya se empiezan a postular los candidatos.