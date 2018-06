El tuit de la Guardia Civil que revienta Twitter por cómo felicita a Rafa Nadal

La Guardia Civil ha felicitado, a través de su cuenta oficial de Twitter, al tenista español Rafa Nadal, quien este domingo ha ganado su undécimo Roland Garros.

Sobre un fondo con la bandera de España, y la imagen silueteada del deportista, la Benemérita ha dado la enhorabuena a Nadal junto al hashtag #VamosRafa y un emoji de brazo hipermusuclado —que diría el diputado de Podemos, Isidro López—.

El mensaje de la Guardia Civil, que ha generado más de 10.000 'me gusta' y 3.200 retuits, ha encendido un intenso debate en la red social con centenares de comentarios:

