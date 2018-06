POLÍTICA

Iker Jiménez estalla contra el PP y Ciudadanos: "Mentecatos, ignorantes y zafios"

Iker Jiménez ha publicado en su vídeoblog un discurso de 14 minutos en el que carga con dureza contra el PP y Ciudadanos. El motivo es la petición de los dos partidos de que el coronel Pedro Baños, colaborador de su programa 'Cuarto Milenio', no sea considerado para el puesto de jefe de Seguridad Nacional: "Mentecatos, ignorantes y zafios". A juicio de Jiménez, el coronel Baños "es un tipo valiente, de los más valientes que he conocido, que no se arruga ante nada ni nadie. Está movido por una conducta y unos valores que quizá sorprenden, irritan y hacen temer a aquellos que no los tienen".